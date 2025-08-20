LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelklatscher
Wiedersbach (ots)
Ein 20- und ein 46-jähriger Transporterfahrer begegneten sich Dienstagmorgen mit ihren Fahrzeugen auf der Strecke zwischen Hildburghausen und Wiedersbach. Die jeweiligen Außenspiegel der Transporter stießen aneinander. Der 46-Jährige stoppte seine Fahrt und wartete, der Jüngere der beiden fuhr hingegen unerlaubt weiter. Ein Zeuge sah den Vorfall und übergab seine Erkenntnisse an die Polizei. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht war die Folge.
