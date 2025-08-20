PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Wiedersbach (ots)

Ein 20- und ein 46-jähriger Transporterfahrer begegneten sich Dienstagmorgen mit ihren Fahrzeugen auf der Strecke zwischen Hildburghausen und Wiedersbach. Die jeweiligen Außenspiegel der Transporter stießen aneinander. Der 46-Jährige stoppte seine Fahrt und wartete, der Jüngere der beiden fuhr hingegen unerlaubt weiter. Ein Zeuge sah den Vorfall und übergab seine Erkenntnisse an die Polizei. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

