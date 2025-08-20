LPI-SHL: Ergänzung zu Einsatz gegen die Drogenkriminalität
Meiningen (ots)
Der 28-Jährige wurde Mittwochnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und der Haftbefehl verkündigt. Der Mann kam in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell