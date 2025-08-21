LPI-SHL: Teures Mountainbike entwendet
Schmalkalden (ots)
Mittwoch zwischen 15:50 Uhr und 16:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein silbernes Mountainbike der Marke "Nicolai", welches vor einem Baumarkt in der Straße "Am Bad" in Schmalkalden gesichert abgestellt war. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem/den Tätern oder dem Verbleib des Mountainbikes nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0216936/2025 entgegen.
