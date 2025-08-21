PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teures Mountainbike entwendet

Schmalkalden (ots)

Mittwoch zwischen 15:50 Uhr und 16:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein silbernes Mountainbike der Marke "Nicolai", welches vor einem Baumarkt in der Straße "Am Bad" in Schmalkalden gesichert abgestellt war. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem/den Tätern oder dem Verbleib des Mountainbikes nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0216936/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
