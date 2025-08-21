LPI-SHL: Teures Mountainbike entwendet

Barchfeld (ots) - Mehrere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren befanden sich Mittwochabend in Barchfeld. Den Aussagen nach hatte ein 14-Jähriger vier Böller im Wald gefunden. Bei der Zündung explodierte einer der Feuerwerkskörper früher als erwartet, wodurch der Jugendliche schwer verletzt wurde. Der Rettungshubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen ...

mehr