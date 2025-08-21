PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Gebüsch abgelegt

Suhl (ots)

Beamte des Suhler Inspektionsdienstes wollten Mittwochnachmittag einen Mopedfahrer in der Julius-Fucik-Straße in Suhl kontrollieren. Am Zweirad war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Fahrer stoppte allerdings nicht und flüchtete. Die Beamten konnten wenig später das Gefährt in einem Gebüsch entdecken. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Ermittlungen zum Nutzer laufen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 13:46

    LPI-SHL: Kennzeichen geklaut

    Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch in der Zeit von 21:10 Uhr bis 21:35 Uhr das hintere Kennzeichen eines Audi, der in der Gothaer Straße in Suhl geparkt war. Das Kennzeichen eines daneben geparkten Fahrzeuges klaute der Unbekannte anschließend. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0217185/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:20

    LPI-SHL: Mit dem Moped gestürzt

    Barchfeld-Immelborn (ots) - Mittwochabend verlor ein 15-jähriger Mopedfahrer auf der Barchfelder Straße in Immelborn die Kontrolle über sein Moped. Sowohl er, als auch sein 15-jähriger Sozius stürzten und verletzten sich leicht. An der Simson entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:10

    LPI-SHL: Führerschein? Fehlanzeige!

    Meiningen (ots) - Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 36-jährigen Autofahrer in der Werrastraße in Meiningen. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen. Er durfte nicht mehr weiterfahren und muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren