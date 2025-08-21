LPI-SHL: Im Gebüsch abgelegt

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch in der Zeit von 21:10 Uhr bis 21:35 Uhr das hintere Kennzeichen eines Audi, der in der Gothaer Straße in Suhl geparkt war. Das Kennzeichen eines daneben geparkten Fahrzeuges klaute der Unbekannte anschließend. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0217185/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen ...

