LPI-SHL: Im Gebüsch abgelegt
Suhl (ots)
Beamte des Suhler Inspektionsdienstes wollten Mittwochnachmittag einen Mopedfahrer in der Julius-Fucik-Straße in Suhl kontrollieren. Am Zweirad war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Fahrer stoppte allerdings nicht und flüchtete. Die Beamten konnten wenig später das Gefährt in einem Gebüsch entdecken. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Ermittlungen zum Nutzer laufen.
