PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.08.2025: Einbruch in eine Kindertagesstätte

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, OT Salzdahlum, Braunschweiger Straße, 19.08.2025, 16:00 Uhr- 20.08.2025, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Kindertagesstätte und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Hierbei erbeutete die Täterschaft Bargeld in unbekannter Höhe. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:13

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.08.2025.

    Peine, Lengede (ots) - Verkehrsunfall forderte eine leicht verletzte Person. Lengede, Broistedter Straße in Höhe einer Apotheke, 19.08.2025, 15:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 57-jährige Fahrerin eines Pkw auf eine für sie Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage zufuhr. Aufgrund eines offensichtlich körperlichen Mangels war sie ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:10

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.08.2025.

    Peine (ots) - Nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen entstand ein hoher Schaden. Peine, Stederdorf, Hesebergweg, 18.08.2025 bis 19.08.2025. Die unbekannte Täterschaft hatte an zwei geparkten Fahrzeugen einen erheblichen Schaden verursacht. Spuren deuten darauf hin, dass mittels eines unbekannten Werkzeuges der Fahrzeuglack erheblich zerkratzt wurde. Die Schadenshöhe ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:08

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.08.2025.

    Peine (ots) - Polizei Peine ermittelt wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs. Peine, Gutenbergstraße, 13.08.2025, 07:00 Uhr bis 15.08.2025, 22:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte versucht, an dem Reihenhaus durch Aufhebeln der Terrassentür in das Wohnobjekt zu gelangen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen, um sich dadurch den Zutritt in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren