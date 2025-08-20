POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.08.2025: Einbruch in eine Kindertagesstätte
Wolfenbüttel (ots)
Wolfenbüttel, OT Salzdahlum, Braunschweiger Straße, 19.08.2025, 16:00 Uhr- 20.08.2025, 06:30 Uhr
Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Kindertagesstätte und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Hierbei erbeutete die Täterschaft Bargeld in unbekannter Höhe. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.
