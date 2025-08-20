POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.08.2025: Einbruch in eine Kindertagesstätte

Peine (ots) - Polizei Peine ermittelt wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs. Peine, Gutenbergstraße, 13.08.2025, 07:00 Uhr bis 15.08.2025, 22:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte versucht, an dem Reihenhaus durch Aufhebeln der Terrassentür in das Wohnobjekt zu gelangen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen, um sich dadurch den Zutritt in ...

