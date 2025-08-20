Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.08.2025.

Peine (ots)

Polizei Peine ermittelt wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs.

Peine, Gutenbergstraße, 13.08.2025, 07:00 Uhr bis 15.08.2025, 22:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte versucht, an dem Reihenhaus durch Aufhebeln der Terrassentür in das Wohnobjekt zu gelangen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen, um sich dadurch den Zutritt in die Räume zu verschaffen. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro.

Die Polizei Peine bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere ist für die Polizei von Interesse, ob Hinweisgebende bereits vor der Tat oder auch unmittelbar nach der Tat auffällige Personen im Bereich der Gutenbergstraße festgestellt haben. Wir möchten Sie bitten, sich unter der Telefonnummer 05171 999-0 bei der Polizei Peine zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell