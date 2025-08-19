Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.08.2025: Verkehrsunfallflucht, Beleidigung

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Bahnhofstraße, 13.08.2025, gegen 14:30 Uhr

Eine 45-jährige Fußgängerin beabsichtigte den Fußgängerüberweg zu queren, als der wartpflichtige Radfahrer aus Richtung Goslarsche Straße kommend in Richtung Kornmarkt diesen überfuhr, ohne den Vorrang zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 45-Jährige leicht verletzte. Des Weiteren wurde der mitgeführte E-Scooter beschädigt. Auf Ansprache beleidigt der bisher unbekannte Radfahrer die 45-Jährige und setzt seine Fahrt fort, ohne den ihm als Unfallverursacher obliegenden Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.

