Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.08.2025.

Peine (ots)

Verkehrsunfall forderte eine leicht verletzte Person.

Lengede, Klein-Lafferde, Peiner Straße, 18.08.2025, 05:30 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein 54-jähriger Fahrer eines Motorrades aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und hier mit einem geparkten Pkw zusammenstieß.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der Fahrer des Kraftrades erlitt einen Bruch und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird mit 1.500 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

