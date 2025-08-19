Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.08.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft erbeutete Lebensmittel.

Salzgitter, Bad, An der Erzbahn, 18./19.08.2025, Nachtzeit.

Zwei Tatverdächtige werden beschuldigt, bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft Lebensmittel erbeutet zu haben. Bei ihrer Tatausführung warfen sie mittels eines Ziegelsteines eine Scheibe des Objektes ein und konnten auf diese Weise die Räume betreten.

Die Täter flüchteten vom Tatort, konnten jedoch im Rahmen der polizeilichen Fahndung gestellt werden. Bei den Tätern handelt es sich um eine 19-jährige Frau und einen 27-jährigen Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Es entstand ein Schaden von annähernd 1600 Euro.

