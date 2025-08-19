POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.08.2025: Diebstahl von Stahlketten samt Vorhängeschlössern
Wolfenbüttel (ots)
Wolfenbüttel, Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz, Sportanlage, 17.08.2025, 09:00 Uhr- 18.08.2025, 07:00 Uhr
Unbekannte Täter entwendeten vier Stahlketten samt Vorhängeschloss, mit denen Fußballtore auf der Sportanlage gesichert waren. Der verursachte Schaden liegt bei etwa 160 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.
