POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.08.2025: Diebstahl von Stahlketten samt Vorhängeschlössern

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel, Trunkenheit im Verkehr Sonntag, 17.08.2025, gegen 02:00h In der Samstagnacht konnte im Stadtgebiet Wolfenbüttel der 61-Jährige Führer eines Pkw im Stadtgebiet Wolfenbüttel kontrolliert werden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung mit einem Wert von 1,34 Promille fest. Gegen den ...

