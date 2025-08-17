POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 17. August 2025

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel, Trunkenheit im Verkehr

Sonntag, 17.08.2025, gegen 02:00h

In der Samstagnacht konnte im Stadtgebiet Wolfenbüttel der 61-Jährige Führer eines Pkw im Stadtgebiet Wolfenbüttel kontrolliert werden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung mit einem Wert von 1,34 Promille fest. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet sowie eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Wolfenbüttel, Diebstahl eines Kfz

Samstag, 17.08.2025, zwischen 14:00h und 16:00h

Am Samstag kam es in der Harzstraße in Wolfenbüttel zu dem Diebstahl eines Elektrorollers. Dabei entwendeten der oder die Täter das Fahrzeug aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei ermittelt nunmehr wegen eines Diebstahlsdeliktes und bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem Tathergab haben, um Mitteilung unter der 05331 933 0.

Wolfenbüttel, Wechselseitige Körperverletzung u. Bedrohung

Samstag, 17.08.2025, gegen 21:50h

Am späten Samstagabend eskalierte in Wolfenbüttel der Streit zwischen zwei männlichen Bekannten. Zunächst warf der eine 39-Jährige Verursacher seinem 40-Jährigen Freund einen Einrichtungsgegenstand gegen den Kopf, woraufhin dieser mit gezielten Faustschlägen in das Gesicht und Beleidigungen sowie Bedrohungen antwortete. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten die Streitparteien schließlich trennen und zur Verhinderung weiterer Konfrontationen Platzverweise aussprechen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

