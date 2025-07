POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (20.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Lechhauser Straße Ecke Johannnes-Haag-Straße. Eine 25-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Gegen 20.00 Uhr war ein 34-jähriger Ford-Fahrer auf der Lechhauser Straße in südliche Richtung unterwegs. Als er hierbei wenden wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der 24-jährigen Audi-Fahrerin, die in nördlicher ...

mehr