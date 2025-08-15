Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.08.2025.

Salzgitter (ots)

Fahrer eines Pkw verstarb nach Verkehrsunfall.

Kreisstraße 35 zwischen Salzgitter-Ringelheim und Haverlah, 15.08.2025 gegen 15:05 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 43-jährige Fahrer eines Pkw auf der Kreisstraße 35, aus Richtung Haverlah kommend, in Richtung Salzgitter-Ringelheim fuhr.

Das Fahrzeug kam aus derzeit nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Das Fahrzeug geriet hierbei in Brand.

Der alleinige Insasse verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Sachschaden beträgt mindestens 40.000 Euro.

Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Für den Einsatz der Rettungskräfte und der Polizei musste die K 35 voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell