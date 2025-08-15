Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.08.2025: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Neuer Weg, 14.08.2025, 14:30 Uhr

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 73-jähriger Wolfenbütteler den Mittelweg aus Rtg. Alter Weg kommend und beabsichtigte nach links in die Straße "Neuer Weg" einzubiegen. Beim Einbiegevorgang übersah der Fahrer des Pkw VW Golf eine 52-Jährige Radfahrerin, welche beabsichtigte die Straße "Neuer Weg" aus Rtg. Salzdahlumer auf dem Radweg zu queren. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin schwer und wurde einem Klinikum zugeführt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

