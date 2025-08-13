POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.08.2025.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.08.2025.

Peine

Verkehrswacht Peine und Polizei Peine übergaben Warnwesten für Grundschüler.

Am 12.08.2025 luden Hans-Hinrich Ahrens, Verkehrswacht Peine, und Stefan Kükelhahn, Polizei Peine, Mitarbeitende der Grundschulen des Landkreises Peine auf das Gelände der Jugendverkehrsschule Peine ein.

Hintergrund war eine Aktion für Kinder der neuen ersten Klassen anlässlich ihrer bevorstehenden Einschulung. Annähernd 800 reflektierende Westen wurden den Verantwortungsträgern der Schulen übergeben.

Das für die Beschaffung der Westen erforderliche Geld hat der Landkreis Peine zur Verfügung gestellt und stammt aus Einnahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung.

Insbesondere Kinder sind im Straßenverkehr einer hohen Gefahr ausgesetzt. Um sie vor möglichen Unfällen zu schützen, wurden neben der Ausgabe der Westen auch umfangreiche Präventionsmaßnahmen der Polizei getroffen und werden noch umgesetzt.

Zeitnah werden Banner zum Schulanfang aufgehängt. Unter dem Motto "Tempo runter, bitte! Schulanfang" werden Fahrzeugführende entsprechend sensibilisiert, ihre Geschwindigkeit anzupassen.

Zudem werden die sogenannten "kleinen Füße" in gelber Schrift auf Gehwege in der Nähe der Schulen aufgebracht. Stehende Füße bedeutet, dass die Kinder entsprechend an Kreuzungen und Einmündungen stoppen müssen, damit sie nicht vom querenden Fahrzeugverkehr erfasst werden. Gehende Füße bedeutet, dass die Kinder sicher den dortigen Gehweg nutzen können.

Weitere Projekte der Polizei sind der Fußgängerführerschein in den ersten Klassen und Fahrradprüfungen, vornehmlich in den Klassen 3 und 4.

Die Leiterin der Polizei Peine, Julia Semper, erklärt, dass sie sich sehr über die Initiative der Verkehrswacht Peine freut, die Westen zur Verfügung zu stellen, denn Sichtbarkeit ist Sicherheit! Dennoch führt Frau Semper ergänzend an: Die Westen ersetzen nicht die Aufmerksamkeit. Kinder sollten weiterhin sichere Wege nutzen, Ampeln und Zebrastreifen beachten und Blickkontakt zu den Autofahrenden suchen.

Die Polizei möchten ihnen als fürsorgliche Eltern noch wertvolle Tipps geben, damit ihre Kinder sicher den Schulweg meistern:

- Das Erlernen des Straßenverkehrs gilt nicht nur auf dem Schulweg, sondern ist als ganzheitliche Aufgabe aller zu sehen. Gehen sie mit den Kindern auch außerhalb der Schulzeit zu gefahrenträchtigen Orten im Straßenverkehr und erklären ihnen die dortigen Verkehrsregeln.

- Motorik/Koordination fördern. Kinder erlernen als Beispiel im Wald, beim Klettern oder auch beim Ballsport diese Fähigkeiten. Dies gibt ihnen im Straßenverkehr eine erhöhte Sicherheit.

- Eltern sind Vorbild für die Kinder. Wir wünschen uns von den Eltern oder anderen verantwortlichen Personen, keine Ordnungswidrigkeiten zu begehen. Sie sind für die Kinder stets ein Vorbild und Kinder lernen von ihnen. Bitte halten sie an Schulen und auch Kindergärten nicht in zweiter Reihe, im Haltverbot oder beispielhaft auf Busspuren.

- Mit Kindern sprechen und auf Gefahren des Straßenverkehrs hinweisen. Bitte sensibilisieren sie ihre Kinder, sich verkehrsgerecht zu verhalten. Insbesondere sprechen sie mit ihnen, eine Straße nur dort zu queren, wo es entsprechend sicher ist oder Querungshilfen wie ein "Zebrastreifen" vorhanden ist.

Wir möchten ihnen auch wertvolle Hinweise geben, wie ein richtiges Verhalten an der Schule aussehen kann:

- Kinder abgesetzt von der Schule aussteigen lassen (sogenannte Elterntaxi). Dies fördert ihre Selbstständigkeit.

- Insbesondere zum Beginn der dunklen Jahreszeit sollen Kinder hell und auffällig gekleidet sein. Hierfür können die Warnwesten eine wertvolle Ergänzung sein.

- Lassen sie ihre Kinder beim Fahrradfahren immer einen Schutzhelm tragen. Dies ist insbesondere nach Stürzen ein wichtiger Schutz für den Kinderkopf.

- Nicht zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn laufen. Querende Autos rechnen oft nicht mit Kindern und es kann zu einem Unfall kommen.

- Augen auf und bremsbereit sein. Liebe Autofahrer: Kinder verhalten sich oft irrational. Daher bleiben sie insbesondere an Orten mit Kinderbezug (Schulen, KiTa, Spielplätze) stets aufmerksam.

Wichtige ergänzende Botschaften der Polizei:

- Durch Wiederholen von Regeln und Vorschriften prägen sich die Regeln des Straßenverkehrs bei Kindern besser ein.

- Straßenverkehr immer ganzheitlich betrachten. Dies umfasst neben dem Schulweg auch ihr Verhalten in der Freizeit.

- Fahrzeugführende sollten nur bei Querungshilfen anhalten (z.B. Fußgängerüberweg). Es kann ansonsten die Gefahr einer Missdeutung bei anderen Fahrzeugführenden entstehen.

- Kinder sollten aufgrund breiter Fahrzeuge dichter an Grundstücken gehen und einen größeren Abstand zur Fahrbahn halten, damit sie nicht von Spiegeln der an ihnen vorbeifahrenden Fahrzeuge erfasst werden.

