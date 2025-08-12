Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.08.2025.

Peine (ots)

Erheblicher Sachschaden durch Brand eines Einfamilienhauses.

Peine, Stederdorf, Am Park, 11.08.2025, 17:30 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich ein Brand im Bereich des dort befindlichen Einfamilienhauses. Durch die alarmierte Feuerwehr erfolgte die Brandbekämpfung. Es entstand ein erheblicher Brandschaden. Insbesondere kann die Polizei nicht ausschließen, dass Wände bzw. Decken zum Teil einsturzgefährdet sind. Daher dauert die Ermittlung der Brandursache an.

Es können auch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Glücklicher Weise wurde niemand durch die Auswirkungen des Brandes verletzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell