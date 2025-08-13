Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.08.2025: Brand von Strohballen

Wolfenbüttel (ots)

Roklum, Uehrder Weg, 12.08.2025, gegen 22:30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten ca. 33 quadratische Strohballen auf einem Feld in Roklum in Brand. Die Strohballen wurden durch den Brand vollständig zerstört. Ein 18-Jähriger Landwirt stellte den Brand, im Rahmen seiner Tätigkeit fest und alarmierte die Feuerwehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf circa 1500 Euro geschätzt.

