POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 13.08.2024: Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin

Peine (ots)

Peine, Kirchvordener Straße, 12.08.2025, gegen 17:15 Uhr

Am 12.08.2025, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 79-Jähriger mit seinem Pkw Kia die Kirchvordener Straße in Richtung Hannover und stieß mit einer 77-Jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen, welche beabsichtigte aus einer Grundstückseinfahrt in den fließen Verkehr einzufahren. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 77-Jährige Radfahrerin schwer und wurde einem Klinikum zugeführt. Der Sachschaden wird auf circa 3500 Euro geschätzt.

