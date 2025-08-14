POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 14.08.2025: Zigarettenautomaten aufgebrochen
Wolfenbüttel (ots)
Wolfenbüttel, Anton-Ulrich-Straße, 13.08.2025, gegen 01:30 Uhr
Unbekannte Täter trennten mit einem unbekannten Werkzeug einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten diverse Zigarettenschachteln in unbekannter Anzahl. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/9330, entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell