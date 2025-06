Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kalkar: Mann angeschossen - Polizei stellt Verdächtigen | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Kleve und Krefeld und Staatsanwaltschaft Kleve

Krefeld (ots)

Am Dienstag (10. Juni 2025) ist in Kalkar ein Mann angeschossen worden. Gegen 10:40 Uhr hatte eine Zeugin auf der Hohen Straße einen Schuss gehört und anschließend einen Mann gesehen, der auf dem Boden lag, vor ihm ein weiterer Mann mit einer Pistole. Danach sei das mutmaßliche Opfer aufgestanden und mit einem Auto davongefahren. Auch der andere Mann habe sich mit einem Pkw entfernt.

Gegen 13:30 Uhr meldete das Krankenhaus Emmerich der Polizei einen verdächtigen verwundeten Mann. Wie sich herausstellte, hatte der 30-Jährige eine Schussverletzung. Noch am Abend konnten Spezialkräfte der Polizei auf der Ringstraße in Kleve einen Verdächtigen in seinem Fahrzeug stellen. Bei dem 44-Jährigen fanden die Beamten eine Pistole. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der Hintergrund der Tat ist Teil der laufenden Ermittlungen. Presseanfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Kleve. (95)

