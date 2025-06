Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrecherinnen auf frischer Tat gestellt

Krefeld (ots)

Am Freitag (6. Juni 2025) hörte eine Anwohnerin gegen 15 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf der Camesstraße. Als sie dem Ursprung des Lärms auf den Grund ging, bemerkte sie zwei vermummte Personen, die sich an einer Wohnungstür zu schaffen machten. Umgehend verständigte sie die Polizei. Als die Beamten eintrafen und das Treppenhaus betraten, liefen ihnen zwei Frauen in die Arme, die Diebesgut und Einbruchswerkzeug dabei hatten. Passend dazu konnte eine offensichtlich durchsuchte Wohnung mit aufgebrochener Eingangstür festgestellt werden. Die beiden Frauen erwartet nun ein Strafverfahren. (94)

