BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt europäischen Haftbefehl auf der A 61

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Auf Anordnung der Bundesministerin des Innern und für Heimat führt die Bundespolizei aus Anlass der EURO 2024 seit dem 7. Juni 2024 vorübergehend Grenzkontrollen an allen land-, luft-, und seeseitigen Schengenbinnengrenzen durch. Am Samstagvormittag, 6. Juli 2024 um 08:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 25-jährigen Polen bei der Einreise aus den Niederlanden in Kaldenkirchen. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die polnischen Behörden in Koszalin mit einem europäischen Auslieferungshaftbefehl wegen Rauschgiftkriminalität gesucht wird. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf wird der Mann dem Haftrichter zwecks Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.

