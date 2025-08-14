POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.08.2025: Kupferkabel entwendet
Peine (ots)
Peine, Theodor-Heuss-Straße, 12.08.2025, 17:00 Uhr- 13.08.2025, 07:00 Uhr
Unbekannte Täter betraten die Baustelle eines Neubaus und entwendeten etwa 235 Meter Kupferkabel. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Peine, unter der Telefonnummer 05171/ 9990, entgegen.
