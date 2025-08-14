PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.08.2025: Kupferkabel entwendet

Peine (ots)

Peine, Theodor-Heuss-Straße, 12.08.2025, 17:00 Uhr- 13.08.2025, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter betraten die Baustelle eines Neubaus und entwendeten etwa 235 Meter Kupferkabel. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Peine, unter der Telefonnummer 05171/ 9990, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

