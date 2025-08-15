Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.08.2025: Papiercontainer sowie ein Pkw durch Feuer beschädigt

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Wilhelm-Kunze-Ring, 15.08.2025, gegen 00:10 Uhr

Gegen 00:10 Uhr teilte ein Zeuge einen brennenden Papiercontainer mit. Das Feuer griff auf zwei weitere, unmittelbar daneben befindliche Papiercontainer über. Diese wurden vollständig zerstört. Des Weiteren wurde ein geparkter Pkw leicht am linken Außenspiegel sowie der Fahrertür beschädigt. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden Der entstandene Sachschaden ist bisher nicht bekannt. Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass das Feuer vorsätzlich verursacht sein könnte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell