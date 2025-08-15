Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.08.2025: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Wolfenbüttel (ots)

Ohrum, Harzstraße, 14.08.2025, 15:00 Uhr

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 52-Jährige mit zwei weiteren Insassen in ihrem Pkw BMW die Harzstraße aus Wolfenbüttel kommend in Richtung Dorstadt. Beim Abbiegevorgang von der Harzstraße in die Brückenstraße übersah die 52-Jährige die entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 18-Jährige mit ihrem Opel Signum. Bei dem Zusammenstoß wurden alle vier beteiligten Personen leicht verletzt und dem Klinikum zugeführt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Harzstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

