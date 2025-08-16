Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 16. August 2025

Wolfenbüttel (ots)

Sickte, Körperverletzung

Freitag, 15.08.2025, gegen 16:00h

Am Freitag kam es in Sickte zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Hierbei stritten sich die beiden männlichen Erwachsenen um den möglichen Erwerb eines Gebrauchtwagens. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug der mutmaßliche Verkäufer den Interessenten mit der flachen Hand in das Gesicht und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Weiterhin stellte sich im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme heraus, dass auch bezüglich des möglichen Fahrzeugkaufes keine abschließende Klärung bestand, obwohl der vereinbarte Kaufpreis bereits entrichtet worden war. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel, Einbruchsdiebstahl

Donnerstag bis Freitag, 14./15.08.2025

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf dem Gelände des Straßenverkehrsamtes in Wolfenbüttel zu einem Einbruchsdiebstahl. Dabei hebelten der oder die Täter die Eingangstür der Zulassungsstelle auf. Die Polizei ermittelt nunmehr wegen eines Diebstahlsdeliktes und bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu der unbekannten Täterschaft haben, um Mitteilung unter der 05331 933 0.

