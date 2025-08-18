Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.08.2025.

Peine (ots)

Vollbrand eines Einfamilienhauses in Peine, OT Stederdorf.

Peine, Zum Luhberg, 17.08.2025, 03:30 Uhr.

Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet gegen 03:30 Uhr ein Wohnhaus in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Feuer entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.

Binnen kürzester Zeit standen Teile des Gebäudes in Flammen.

Die Feuerwehr Peine war mit einem Großaufgebot zugegen.

Die Polizei beschlagnahmte das Haus und führte eine Brandursachenermittlung durch. Derzeit können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die Schadenshöhe wird auf eine mindestens niedrige sechsstellige Höhe geschätzt.

