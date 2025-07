POL-SH-AFB: Korrektur: Polizei Inside Beach Tour

Eutin (ots) - Am Freitag, den 20. Juni 2025 findet auf Gut Hasselburg in Altenkrempe die feierliche Ernennung von rund 60 Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern statt. Beginn ist um 11:00 Uhr in der Scheune des Guts (Allee 4, 23730 Altenkrempe). Die Beamtinnen und Beamten, die ihre Ausbildung im Februar 2023 begonnen haben, werden an diesem Tag ...

