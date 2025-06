Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Einladung zur Ernennungsfeier auf Gut Hasselburg

Eutin (ots)

Am Freitag, den 20. Juni 2025 findet auf Gut Hasselburg in Altenkrempe die feierliche Ernennung von rund 60 Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern statt. Beginn ist um 11:00 Uhr in der Scheune des Guts (Allee 4, 23730 Altenkrempe).

Die Beamtinnen und Beamten, die ihre Ausbildung im Februar 2023 begonnen haben, werden an diesem Tag offiziell in ihren Dienst erhoben. Begleitet werden sie von ihren Familien und Angehörigen.

Als Ehrengäste werden unter anderem erwartet:

- Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein - Frau Magdalena Finke, Staatssekretärin im Ministerium - Frau Dr. Maren Freyher, Landespolizeidirektorin

Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein, an dieser besonderen Veranstaltung teilzunehmen und darüber zu berichten.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 20. Juni 2025, um 08:00 Uhr über die angegebenen Kontaktdaten.

