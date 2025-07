Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Polizei Inside Beach Tour

Eutin (ots)

Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet die Nachwuchswerbung der Landespolizei die "Polizei Inside Beach-Tour 2025". Unter dem Slogan: "Arbeiten, wo andere Urlaub machen" wird an vielen verschiedenen Stränden in Schleswig-Holstein beraten. Wir informieren über den Beruf der Polizeibeamtin/des Polizeibeamten und das kommende Einstellungsverfahren. Seit dem 15.07.2025 ist unser Bewerbungsportal auf der Homepage der Landespolizei freigeschaltet. Eine Bewerbung ist jetzt für die Ausbildung oder das Studium zum 01.08.2026 möglich. Für eine ansprechende Strand-Atmosphäre sorgt unsere Beach-Area. Unter Sonnenschirmen, im Pavillon oder lässig im Beachstuhl bieten wir am Beruf Interessierten folgendes: Infos über den Traumberuf Polizei in unserer "Beach-Area", individuelle Beratung mit einem erfrischenden Eisgenuss, mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen Wikinger Schach, Spike Ball oder Boccia spielen. Für August stehen folgende Termine fest: So., 03.08.25 am Schönberger Strand, 24217 Schönberg (Seebrückenvorplatz) Mo., 18.08.25 22 844 Norderstedt, Am Kulturwerk 1, "Strandbad Norderstedt" Mi., 26.08.25 23683 Scharbeutz, Strandallee, Höhe "Skatepark Scharbeutz"

Am kommenden Sonntag, dem 3. August sind wir am Schönberger Strand im Rahmen der Veranstaltung "Tag der Retter" mit unserer Beach-Area von 11 Uhr bis 17 Uhr vertreten. Diese Veranstaltung wird von der DLRG, der Feuerwehr Schönberg und der Arbeiter-Samariter-Jugend organisiert. Das THW ist ebenso vertreten. Die Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Unsere Kontaktdaten:

Werbe- und Einstellungsstelle der Landespolizei S-H Nachwuchswerbung Hubertushöhe 23701 Eutin 0 45 21-81 555 55 karriere@polizei.landsh.de instagram: polizei.sh.karriere

