Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (13.07.2025) gegen 14:20 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B 10) in Korntal-Münchingen zwischen den Anschlussstellen Hemmingen und Münchingen/Kallenberg ereignete. Ein 34-jähriger Cupra-Lenker war von Schwieberdingen kommend auf der B 10 unterwegs und wollte nach links auf ein dortiges Blumenfeld abbiegen. Hierzu bremste er aufgrund des Gegenverkehrs sein Fahrzeug ab. Mehrere hinter dem 34-Jährigen fahrende Pkw mussten daraufhin ebenfalls abbremsen. Hierbei kam es den ersten Ermittlungen zufolge zunächst zu einer Kollision zwischen einer 73-jährigen Renault-Lenkerin und einer 36-jährigen Toyota-Lenkerin. Der Toyota der 36-Jährigen geriet in Folge der Kollision mit dem Renault in den Grünstreifen und kollidierte anschließend mit dem Cupra des 34-Jährigen. Die 73-Jährige und die 36-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der noch unklaren Unfallentstehung sucht das Polizeirevier Ditzingen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

