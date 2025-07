Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unbekannte versuchen Geldautomaten aufzubrechen.

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Montag (14.07.2025) gegen 04:30 Uhr einen Geldautomaten im Vorraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Gärtringen aufzubrechen. Zeugenangaben zufolge sollen drei vermummte Personen den Vorraum der Bank betreten haben und ein Geldautomat solle offenstehen. Mutmaßlich durch die Anwesenheit der Zeugen in der Nähe aufgeschreckt, flüchteten daraufhin die drei Unbekannten mit einem dunklen VW in unbekannte Richtung. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen stellten fest, dass die Einbrecher die obere Verkleidung des Geldautomaten aufgehebelt hatten, jedoch nicht an das im Automaten gelagerte Bargeld gelangen konnten. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber involviert war, führte bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nichtbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell