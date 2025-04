Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannte legen mehrere Schot-tersteine auf Schienenköpfe, S-Bahn nicht mehr einsatzfähig

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 7. April 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn um 17:34 Uhr die Bundespolizei in Halle (Saale) über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr: Bisher unbekannte Täter hatten im Bereich des Haltepunktes Halle (Saale) Silberhöhe gleich mehrere Schottersteine auf die Schienenköpfe gelegt. Diese wurden durch eine S-Bahn überfahren, wobei ein Triebwagen so massiv beschädigt wurde, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Er musste aus dem Bahnverkehr genommen werden. Dadurch kam es im Nahverkehr zu vier Totalausfällen und bei acht weiteren Zügen zu Verspätungen von 198 Minuten. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf und leitete ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Für die weiteren Ermittlungen benötigt die Bundespolizei Unterstützung aus der Bevölkerung: Wer hat am Montag, den 7. April 2025, gegen 17:00 Uhr Personen und/oder Fahrzeuge an oder in der Nähe des beschriebenen Haltepunktes gesehen, welche womöglich mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kosten-freien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder an-deren Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informati-onen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

