Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.08.2025

Salzgitter (ots)

Versuchter Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft.

Salzgitter-Lebenstedt, Fischzug, 16.08.2025, 20:00 Uhr bis 18.08.2025, 07:30 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Täterschaft versucht hatte, mittels eines unbekannten Werkzeuges die Eingangstür des Einzelhandelsgeschäftes aufzuhebeln.

Der Versuch misslang jedoch und die Täter gelangten nicht in das Objekt. Sie verursachten jedoch einen Schaden von mindestens 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Lebenstedt unter 05341 1897-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

