Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.08.2025: Sachbeschädigung durch Feuer

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Neuer Weg, 19.08.2025, gegen 03:20 Uhr

Unbekannte Täter setzen auf unbekannte Art und Weise zurückgelassene Kleidung in Brand. Durch den Brand wurde eine angrenzende Bushaltestelle komplett zerstört. Ein hinter der Bushaltestelle befindlicher Holzgartenzaun wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.

