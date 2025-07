POL-RE: Marl: EC-Karten entwendet und eingesetzt - Tatverdächtiger mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots) - Datteln: An der Walter-Sauer-Straße wurde in der Nacht auf Donnerstag in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufspavillon. Nach ersten Angaben wurde nichts gestohlen. Der Alarm hatte gegen 2.05 Uhr ausgelöst. Die Polizei hofft auf ...

