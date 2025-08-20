Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.08.2025.

Peine, Lengede (ots)

Verkehrsunfall forderte eine leicht verletzte Person.

Lengede, Broistedter Straße in Höhe einer Apotheke, 19.08.2025, 15:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 57-jährige Fahrerin eines Pkw auf eine für sie Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage zufuhr. Aufgrund eines offensichtlich körperlichen Mangels war sie nicht mehr in der Lage, ihr Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen.

Zeitgleich querte ein 40-jähriger Fußgänger ihre Fahrstrecke und wurde in diesem Moment von dem herannahenden Pkw der Frau erfasst. Der Fußgänger erlitt hierbei leichte Verletzungen. Bei der Frau ergaben sich Anhaltspunkte, dass sie offensichtlich unter der Beeinflussung von Medikamenten stand. Aufgrund dessen veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und beschlagnahmte ihren Führerschein. Es liegen keine Anhaltspunkte über die Schadenshöhe vor.

