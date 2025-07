LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Kellereinbruch

Holbach (ots) - Der Fahrzeugführer eines Volkswagen befuhr am Dienstagmorgen die Landstraße 2064 von Schiedungen kommend und beabsichtigte auf die Bundesstraße 243 aufzufahren. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge wurde der Fahrer von der tiefstehenden Sonne geblendet und kollidierte infolgedessen mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von mehr als 5000 ...

