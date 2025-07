LPI-NDH: Landmaschine reißt Telefonleitung herab

Bad Frankenhausen (ots) - Ein derzeit Unbekannter drang am Montag gegen 20 Uhr in einen parkenden Transporter in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Das auf dem Gelände einer Tankstelle parkende Fahrzeug wurde von einem dunkel gekleideten Mann gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden mehrere Gegenstände entwendet. Anschließend entfernte sich der männliche Täter mit dem Beutegut in Richtung der Altstadt von Bad ...

mehr