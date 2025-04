POL-OH: Sachschaden an Audi A 6 - Versuchter Einbruch

Neuhof (ots) - Am Samstag, 26.04.2025, gegen 18:15 Uhr, befand sich eine 45-jährige Fahrzeugführerin aus Fulda mit einer 22-jährigen Beifahrerin aus Neuhof in einem VW Passat in der Frankfurter Straße und wollte nach links in die Weserstraße abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie an dieser Stelle warten. Ein 37-jähriger Fuldaer, welcher die Frankfurter Straße stadtauswärts befuhr, übersah den stehenden Passat und fuhr mit seinem BMW ungebremst auf diesen auf. ...

