Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.08.2025.

Peine (ots)

Nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen entstand ein hoher Schaden.

Peine, Stederdorf, Hesebergweg, 18.08.2025 bis 19.08.2025.

Die unbekannte Täterschaft hatte an zwei geparkten Fahrzeugen einen erheblichen Schaden verursacht.

Spuren deuten darauf hin, dass mittels eines unbekannten Werkzeuges der Fahrzeuglack erheblich zerkratzt wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 7.000 Euro.

Die Polizei Peine bittet um Hinweise zu diesen beiden Taten. Hinweisgebende werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05171 999-0 an die Polizei Peine zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

