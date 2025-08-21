PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bäckerfiliale

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag (21.08.2025) in eine Bäckereifiliale in einem Supermarkt in der Würzburger Straße in Suhl ein. Die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen und verursachten mit ihrer Tour durch den Vorraum des Marktes und den Bäcker einen Schaden von über 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0217343/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 13:47

    LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

    Zella-Mehlis (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Samstagnachmittag bis Mittwochmorgen einen Renault, der auf einem Parkplatz hinter einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Freundschaft in Zella-Mehlis geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Unbekannte den Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:46

    LPI-SHL: Im Gebüsch abgelegt

    Suhl (ots) - Beamte des Suhler Inspektionsdienstes wollten Mittwochnachmittag einen Mopedfahrer in der Julius-Fucik-Straße in Suhl kontrollieren. Am Zweirad war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Fahrer stoppte allerdings nicht und flüchtete. Die Beamten konnten wenig später das Gefährt in einem Gebüsch entdecken. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Ermittlungen zum Nutzer laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:46

    LPI-SHL: Kennzeichen geklaut

    Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch in der Zeit von 21:10 Uhr bis 21:35 Uhr das hintere Kennzeichen eines Audi, der in der Gothaer Straße in Suhl geparkt war. Das Kennzeichen eines daneben geparkten Fahrzeuges klaute der Unbekannte anschließend. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0217185/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren