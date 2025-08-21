Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entgegen der Einbahnstraße

Hildburghausen (ots)

Eine 25-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 10:20 Uhr die Einbahnstraße "Am Poststück" in Hildburghausen. Plötzlich kam ihr ein Auto entgegen. Die Frau versuchte nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stieß bei diesem Manöver mit ihrem VW allerdings gegen die Bordsteinkante. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand am Reifen und der Felge. Der Fahrer des unbekannten grauen Pkw fuhr einfach weiter. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0216697/2025 zu melden.

