LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht
Suhl (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale und damit dem Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl. Sie entwendeten mit Gewalt Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus den Kassen der Bäckerei und Münzgeld in noch unbekannter Höhe aus einem Münzgeldautomaten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0217343/2025 zu melden.
