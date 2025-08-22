PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 35.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Meiningen (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr am frühen Donnerstagabend auf der Berkeser Straße in Meiningen in Richtung Dreißigacker, als ihm ein 48-jähriger Autofahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Er konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum seitlich-frontalen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Rettungskräfte behandelten die Unfallbeteiligten und der 48-jährige Unfallverursacher kam verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 22.08.2025 – 10:26

    LPI-SHL: Ergänzung zu "Brandfall" vom 20.08.2025

    Simmershausen (ots) - Die Brandortuntersuchung der Kriminalpolizei Suhl ergab am Donnerstag, dass der Brand in Simmershausen (Römhild), bei dem ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstand, fahrlässig verursacht wurde. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:49

    LPI-SHL: Entgegen der Einbahnstraße

    Hildburghausen (ots) - Eine 25-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 10:20 Uhr die Einbahnstraße "Am Poststück" in Hildburghausen. Plötzlich kam ihr ein Auto entgegen. Die Frau versuchte nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stieß bei diesem Manöver mit ihrem VW allerdings gegen die Bordsteinkante. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand am Reifen und der Felge. Der Fahrer des ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:49

    LPI-SHL: Kontrolle von Mopedfahrern

    Brotterode-Trusetal (ots) - Nach wiederholten Beschwerden aus der Bevölkerung, dass im Bereich der Rathausstraße in Brotterode-Trusetal jugendliche Mopedraser unterwegs seien, führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen gemeinsam mit Kräften der polizeilichen Bildungseinrichtung der Thüringer Polizei am Mittwoch in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr Uhr eine Verkehrskontrolle mit besonderem ...

    mehr
