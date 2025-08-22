LPI-SHL: 35.000 Euro Sachschaden nach Unfall
Meiningen (ots)
Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr am frühen Donnerstagabend auf der Berkeser Straße in Meiningen in Richtung Dreißigacker, als ihm ein 48-jähriger Autofahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Er konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum seitlich-frontalen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Rettungskräfte behandelten die Unfallbeteiligten und der 48-jährige Unfallverursacher kam verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell