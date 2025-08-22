Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 35.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Meiningen (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr am frühen Donnerstagabend auf der Berkeser Straße in Meiningen in Richtung Dreißigacker, als ihm ein 48-jähriger Autofahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Er konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum seitlich-frontalen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Rettungskräfte behandelten die Unfallbeteiligten und der 48-jährige Unfallverursacher kam verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro.

