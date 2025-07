Polizei Dortmund

POL-DO: 22-Jähriger nach Beleidigung wiedererkannt - Festnahme nach Widerstand

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0603

Bereits am vergangenen Mittwoch (9.7.) ist es in Dortmund-Hörde seitens eines jungen Mannes zu mehreren Beleidigungen gegenüber drei Frauen gekommen. Nur zwei Tage später erkannten sie den zunächst Unbekannten wieder und alarmierten die Polizei. Nach erheblichen Widerstandshandlungen nahmen die eingesetzten Polizisten den Mann schließlich fest.

Am 9. Juli hielten sich die drei Dortmunderinnen (18, 20 und 55 Jahre alt) gegen 21:30 Uhr im Bereich der Alfred-Trappen-Straße in Dortmund-Hörde auf, als ein ihnen unbekannter Mann sie unvermittelt in sexueller und volksverhetzender Art und Weise beleidigte. Erst als sich eine unbeteiligte Zeugin einschaltete, ließ der aggressive Mann von den Frauen ab und flüchtete.

Nur zwei Tage später erkannte die 18-Jährige den Tatverdächtigen am Freitagnachmittag (11. Juli) im Bereich der Schlanken Mathilde in Dortmund-Hörde wieder und alarmierte um kurz vor 15 Uhr die Polizei.

Als die eingesetzten Beamten den jungen Mann daraufhin kontrollieren wollten, zeigte dieser sich mit der Maßnahme jedoch nicht einverstanden, warf eine in der Hand gehaltene Getränkedose auf einen Polizisten und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung stellten die Einsatzkräfte den 22-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz im Bereich der Wiggerstraße/Wenzelstraße und nahmen ihn fest. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, trat und schlug dabei mehrfach in Richtung der festnehmenden Beamten.

Die Polizisten brachten den 22-Jährigen in das Zentrale Polizeigewahrsam. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Durch den Getränkedosenwurf ist ein Polizeibeamter leicht verletzt worden.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein und ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. Darüber hinaus hatte der Mann eine Plastiktüte mit einer größeren Menge Cannabis dabei. Ein entsprechendes Strafverfahren leiteten die Beamten auch hier ein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell