LPI-SHL: In der Kurve gestürzt
Zeilfeld (ots)
Eine 18-jährige Motorradfahrerin fuhr Donnerstagabend auf der Straße zwischen Reurieth und Zeilfeld, als sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Sie kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.
