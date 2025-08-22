PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In der Kurve gestürzt

Zeilfeld (ots)

Eine 18-jährige Motorradfahrerin fuhr Donnerstagabend auf der Straße zwischen Reurieth und Zeilfeld, als sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Sie kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

