Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer schwer verletzt

Trusetal (ots)

Am frühen Donnerstagabend fuhr ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Brotteroder Straße in Trusetal. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Der Jugendliche kam schwer verletzt ins Klinikum. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

