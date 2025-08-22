LPI-SHL: Radfahrer schwer verletzt
Trusetal (ots)
Am frühen Donnerstagabend fuhr ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Brotteroder Straße in Trusetal. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Der Jugendliche kam schwer verletzt ins Klinikum. Am Fahrrad entstand Sachschaden.
