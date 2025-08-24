LPI-SHL: Zeugen gesucht
Suhl (ots)
In den frühen Morgenstunden des 24.08.2025 herrschte Tumult in einer Bar im Steinweg in Suhl. Ein 35-Jähriger erlitt im Rahmen dessen einen gebrochenen Finger sowie eine Kopfplatzwunde. Zeugen, die angeben können, wie er sich die Verletzungen zugezogen hat, werden gebeten, sich telefonisch oder persönlich im Inspektionsdienst Suhl zu melden.
