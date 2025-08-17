Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Pressemitteilung: Personen stecken in Aufzug fest, Reichenau-Mittelzell, 17.08.2025

Reichenau (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.08.2025, waren zwei Personen im Aufzug eines Hotels an der Schiffslände in Reichenau-Mittelzell stecken geblieben, die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.

Um 09:54 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau durch die Integrierte Leitstelle Konstanz zur techn. Hilfeleistung per Meldeempfänger alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Hotelbetreiber die Personen schon aus dem Aufzug befreit, so daß keine Maßnahmen der Feuerwehr mehr notwendig waren. Die Einsatzstelle wurde an den Hotelbetreiber übergeben.

Unter Leitung von Stellv. Kommandant Marcus Deggelmann waren 12 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit einem Löschfahrzeug LF 10 im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft.

Einsatzende war um 10:22 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell